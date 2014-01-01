Гарантия 2 года гарантии Ширина [мм] 680

Крыло заднее (верхняя часть) Вольво 2.71386 Производитель: DT. Номер: 2.71386 Номера аналогов: 271386, 3FH520, 18300425, 1212344, 21094384, 1212345, V1212345. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и странам СНГ в день обращения.