Длина [мм] 1020 Ширина [мм] 690 Высота [мм] 240

Запчасть крыло заднее средняя часть Рено Премиум 3 VO FH 2.71385 представлена по производителю DT с артикулом 271385. У данной детали есть аналоги с номерами: 271385, R808129, 7421094387, 21094387. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло заднее средняя часть Рено Премиум 3 VO FH 2.71385 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.