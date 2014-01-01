Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 2.71354

Запчасть подножка левая FH (новый вариант) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 271355. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212132, 18300033, 20529638, 2FH241, 3175406, T730001, V1212132. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подножка левая FH (новый вариант), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.