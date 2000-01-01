Вес [г] 3160 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть крыло переднее задняя часть Вольво FH 12 (2000>) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.71222. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212152, 18300046, 20275935, 20453900, 2FH325, 39357, V1212152. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло переднее задняя часть Вольво FH 12 (2000>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.