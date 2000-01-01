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Крыло переднее задняя часть Вольво FH 12 (2000>) артикул 271222 DT SPARE PARTS в Алматы

271222 DT SPARE PARTS Крыло переднее задняя часть Вольво FH 12 (2000>)
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 271222
Наименование Крыло переднее задняя часть Вольво FH 12 (2000>)
Сторона установки сзади
Защитный материал, листовой металл Деталь в сборе
Вес [г] 3160
Гарантия 2 года гарантии
Запчасть крыло переднее задняя часть Вольво FH 12 (2000>) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.71222. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212152, 18300046, 20275935, 20453900, 2FH325, 39357, V1212152. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло переднее задняя часть Вольво FH 12 (2000>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Крыло переднее задняя часть Вольво FH 12 (2000>) DT SPARE PARTS с артикулом 271222 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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