|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|271222
|Наименование
|Крыло переднее задняя часть Вольво FH 12 (2000>)
|Сторона установки
|сзади
|Защитный материал, листовой металл
|Деталь в сборе
|Вес [г]
|3160
|Гарантия
|2 года гарантии
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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