Вес [г] 1260 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть крыло заднее задняя/передняя часть VO FH/ФМ 12 Рено NEW Премиум 2.71219 представлена по производителю DT с артикулом 271219. У данной детали есть аналоги с номерами: 271219, ZX131812, 102073, 1079960, TRK6624, 2FH505, 2FH518. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло заднее задняя/передняя часть VO FH/ФМ 12 Рено NEW Премиум 2.71219 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.