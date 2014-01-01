|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|271218
|Наименование
|Брызговик ANTISPRAY FL6, FM7, FE, FH12(98'-05'), FH16(98'-06'), FM9(01'-05'), FM10, FM12(98'-05'), F
|Сторона установки
|сзади слева
|Защитный материал, листовой металл
|Деталь в сборе
|Вес [г]
|713
|Гарантия
|2 года гарантии
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Брызговик ANTISPRAY FL6, FM7, FE, FH12(98'-05'), FH16(98'-06'), FM9(01'-05'), FM10, FM12(98'-05'), F DT SPARE PARTS с артикулом 271218 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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