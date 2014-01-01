Вес [г] 713 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть брызговик ANTISPRAY ФЛ 6 FM 7 FE FH12(98'-05') FH16(98'-06') FM9(01'-05') FM 10 FM12(98'-05') F представлена по производителю DT с артикулом 2.71218. У данной детали есть аналоги с номерами: 271218, 1079952, 18300049, 1212104, V1212104, 1079997. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия брызговик ANTISPRAY ФЛ 6 FM 7 FE FH12(98'-05') FH16(98'-06') FM9(01'-05') FM 10 FM12(98'-05') F на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.