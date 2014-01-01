Вес [г] 2451 Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 2.71202

Запчасть крыло кабины заднее левое представлена по производителю DT с артикулом 2.71203. У данной детали есть аналоги с номерами: 271203, 0FH321, 18300108, 1212012, V1212012, 8156540. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло кабины заднее левое на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.