|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|271185
|Наименование
|Кронштейн крыла заднего RVI Premium II TR, Magnum DXi12/13; Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 FH
|Вес [г]
|2433
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|615
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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