Длина [мм] 615

Запчасть кронштейн крыла заднего Рено Премиум II TR Магнум DXi12/13; Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 FH представлена по производителю DT с артикулом 2.71185. У данной детали есть аналоги с номерами: 271185, 18300052, 1010328. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн крыла заднего Рено Премиум II TR Магнум DXi12/13; Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 FH на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.