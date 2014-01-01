Длина [мм] 665

Запчасть кронштейн крыла (алюминий L 665) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.71184. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212109, 18300051, 20466895, 271184SA, 3197851, V1212109. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кронштейн крыла (алюминий L 665), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.