Вес [г] 3375 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть крыло средняя часть FH 271105 представлена по производителю DT с артикулом 271105. У данной детали есть аналоги с номерами: 271105, 8155808S, 8190106S, 34660, 20255808, 0FH515, 18300110. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло средняя часть FH 271105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.