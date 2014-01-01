Вес [г] 2340 Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 2.71088

Запчасть подножка верхняя левая Вольво FM 9/12 представлена по производителю DT с артикулом 2.71096. У данной детали есть аналоги с номерами: 271096, 20398997, 20529478. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка верхняя левая Вольво FM 9/12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.