|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|271080
|Наименование
|Подножка нижняя правая VOLVO FH12(G1/2), FH16(G1/2) 271080, DT
|Сторона установки
|справа
|Вес [г]
|1036
|Гарантия
|2 года гарантии
|парные номера артикулов
|2.71079
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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