Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 2.71079

Запчасть подножка нижняя правая Вольво FH12(G1/2) FH16(G1/2) 271080 DT представлена по производителю DT с артикулом 271080. У данной детали есть аналоги с номерами: 271080, 30241004, 0FH240, 18300095, 1212015, V1212015, 8141004. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка нижняя правая Вольво FH12(G1/2) FH16(G1/2) 271080 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.