Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 2.71032

Запчасть корпус поворотника правый F 10 Ф 12 F16 представлена по производителю DT с артикулом 2.71033. У данной детали есть аналоги с номерами: 271033, V12134, 18300152, T710014, 1698147, 022019, V022019. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корпус поворотника правый F 10 Ф 12 F16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.