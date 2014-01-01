Длина [мм] 632 Высота подъема [мм] 256 Выталкивающая сила [N] 190

Запчасть амортизатор капота ФМ 12 представлена по производителю DT с артикулом 2.71008. У данной детали есть аналоги с номерами: 271008, 271008, 030320, 20379349. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор капота ФМ 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.