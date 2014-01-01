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Амортизатор капота FH12 NEW артикул 271007 DT SPARE PARTS в Алматы

271007 DT SPARE PARTS Амортизатор капота FH12 NEW
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 271007
Наименование Амортизатор капота FH12 NEW
Вес [г] 301
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 635
Высота подъема [мм] 265
Выталкивающая сила [N] 350
Запчасть амортизатор капота ФШ 12 NEW представлена по производителю DT с артикулом 2.71007. У данной детали есть аналоги с номерами: 271007, 030318, BK8400348, PM20379348, 20379348. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор капота ФШ 12 NEW на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор капота FH12 NEW DT SPARE PARTS с артикулом 271007 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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