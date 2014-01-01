Длина [мм] 635 Высота подъема [мм] 265 Выталкивающая сила [N] 350

Запчасть амортизатор капота ФШ 12 NEW представлена по производителю DT с артикулом 2.71007. У данной детали есть аналоги с номерами: 271007, 030318, BK8400348, PM20379348, 20379348. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор капота ФШ 12 NEW на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.