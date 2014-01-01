Длина [мм] 785 Высота подъема [мм] 360 Выталкивающая сила [N] 550

Запчасть амортизатор капота Вольво газовый 810mm I/I 550N представлена по производителю DT с артикулом 2.71004. У данной детали есть аналоги с номерами: 271004, 1611159, 11582, 030163, 090804002970. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор капота Вольво газовый 810mm I/I 550N на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.