|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|271004
|Наименование
|Амортизатор капота Volvo газовый 810mm I/I 550N
|Вес [г]
|489
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|785
|Высота подъема [мм]
|360
|Выталкивающая сила [N]
|550
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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