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Шлангопровод, опрокидывающее устройство кабины водителя артикул 270941 DT SPARE PARTS в Алматы

270941 DT SPARE PARTS Шлангопровод, опрокидывающее устройство кабины водителя
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 270941
Наименование Шлангопровод, опрокидывающее устройство кабины водителя
Вес [г] 252
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 8,3
Длина [мм] 3760
Длина 1 [мм] 3760
Размер резьбы 1 M14 x 1,5
Размер резьбы 2 M14 x 1,5
Давление [бар] 400
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шлангопровод, опрокидывающее устройство кабины водителя DT SPARE PARTS с артикулом 270941 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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