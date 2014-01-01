Наружный диаметр [мм] 9,2 Длина [мм] 1610 Длина 1 [мм] 1610 Размер резьбы 1 M14 x 1,5 Размер резьбы 2 M14 x 1,5 Давление [бар] 400

Запчасть шланг пневматический L=1610 Вольво FH/FM представлена по производителю DT с артикулом 2.70932. У данной детали есть аналоги с номерами: 270932, 1076201, 031134. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг пневматический L=1610 Вольво FH/FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.