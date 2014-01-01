|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|270930
|Наименование
|Шлангопровод, опрокидывающее устройство кабины водителя
|Вес [г]
|232
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|8,5
|Длина [мм]
|3190
|Длина 1 [мм]
|6361
|Размер резьбы 1
|M14 x 1,5
|Давление [бар]
|362
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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