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Шлангопровод, опрокидывающее устройство кабины водителя артикул 270925 DT SPARE PARTS в Алматы

270925 DT SPARE PARTS Шлангопровод, опрокидывающее устройство кабины водителя
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 270925
Наименование Шлангопровод, опрокидывающее устройство кабины водителя
Вес [г] 130
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 8,5
Длина [мм] 1255
Длина 1 [мм] 1258
Размер резьбы M12 x 1,5
Размер резьбы 1 M12 x 1
Давление [бар] 362

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шлангопровод, опрокидывающее устройство кабины водителя DT SPARE PARTS с артикулом 270925 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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