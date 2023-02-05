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Шланг подъема кабины Вольво ФШ 12 L=1800 артикул 270922 DT SPARE PARTS в Алматы

270922 DT SPARE PARTS Шланг подъема кабины Вольво ФШ 12 L=1800
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 270922
Наименование Шланг подъема кабины Вольво ФШ 12 L=1800
Вес [г] 177
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 9,2
Длина [мм] 1800
Длина 1 [мм] 1800
Размер резьбы 1 M14 x 1,5
Размер резьбы 2 M14 x 1,5
Давление [бар] 400

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шланг подъема кабины Вольво ФШ 12 L=1800 DT SPARE PARTS с артикулом 270922 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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