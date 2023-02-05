|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|270922
|Наименование
|Шланг подъема кабины Вольво ФШ 12 L=1800
|Вес [г]
|177
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|9,2
|Длина [мм]
|1800
|Длина 1 [мм]
|1800
|Размер резьбы 1
|M14 x 1,5
|Размер резьбы 2
|M14 x 1,5
|Давление [бар]
|400
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Шланг подъема кабины Вольво ФШ 12 L=1800 DT SPARE PARTS с артикулом 270922 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита