|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|270901
|Наименование
|Гайка
|Вес [г]
|51
|Гарантия
|2 года гарантии
|Размер резьбы
|M16
|Качество / класс
|10
|Параметр
|P
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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