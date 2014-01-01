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Втулка стабилизатора кабины Вольво FH12 16 FM7 9 10 12 артикул 270301 DT SPARE PARTS в Алматы

270301 DT SPARE PARTS Втулка стабилизатора кабины Вольво FH12 16 FM7 9 10 12
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 270301
Наименование Втулка стабилизатора кабины Вольво FH12 16 FM7 9 10 12
Вес [г] 845
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 16
Наружный диаметр [мм] 90
Высота [мм] 70

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Втулка стабилизатора кабины Вольво FH12 16 FM7 9 10 12 DT SPARE PARTS с артикулом 270301 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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