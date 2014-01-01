|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|270165
|Наименование
|Насос опрокидывающего механизма, кабина водителя
|Вес [г]
|2602
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|130
|Ширина [мм]
|80
|Высота [мм]
|140,5
|Перепускное давление [бар]
|370
|Объем [мл]
|540
|Давление [бар]
|280
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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