|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|270119
|Наименование
|Опрокидывающий цилиндр, кабина
|Вес [г]
|8351
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр 1 [мм]
|40
|диаметр 2 (мм)
|59
|Ø отверстия 1 [мм]
|30
|Ø отверстия 2 [мм]
|35
|Длина [мм]
|511
|Высота подъема [мм]
|341
|Размер резьбы 1
|Quick connect
|Размер резьбы 2
|Quick connect
|Давление [бар]
|280
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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