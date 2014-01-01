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Насос опрокидывающего механизма, кабина водителя артикул 270104 DT SPARE PARTS в Алматы

270104 DT SPARE PARTS Насос опрокидывающего механизма, кабина водителя
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 270104
Наименование Насос опрокидывающего механизма, кабина водителя
Количество присоединений 2
Вес [г] 2340
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 130
Ширина [мм] 80
Высота [мм] 121
Перепускное давление [бар] 370
Размер резьбы 1 M14 x 1,5
Размер резьбы 2 M14 x 1,5
Объем [мл] 480
Давление [бар] 400
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос опрокидывающего механизма, кабина водителя DT SPARE PARTS с артикулом 270104 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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