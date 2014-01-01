Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 270085 Наименование Кран уровня кабины VOLVO Вес [г] 358 Гарантия 2 года гарантии

Если вы хотите купить кран уровня кабины Вольво, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC. У данной детали есть аналоги с номерами: 20410492, 20531965, 26558, 4640070190, TT1006007. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.