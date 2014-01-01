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Гайка артикул 270046 DT SPARE PARTS в Алматы

270046 DT SPARE PARTS Гайка
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 270046
Наименование Гайка
Вес [г] 20
Гарантия 2 года гарантии
Ширина зева гаечного ключа 18
Размер резьбы M12
Качество / класс 8
Параметр B

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка DT SPARE PARTS с артикулом 270046 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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