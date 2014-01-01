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Шайба амортизатора Volvo, 2.70042 артикул 270042 DT SPARE PARTS в Алматы

270042 DT SPARE PARTS Шайба амортизатора Volvo, 2.70042
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 270042
Наименование Шайба амортизатора Volvo, 2.70042
для оригинального номера 20734773
Вес [г] 39
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 63,4
Наружный диаметр [мм] 94,4
Высота [мм] 24,3
Запчасть шайба амортизатора Вольво 2.70042 представлена по производителю DT с артикулом 270042. У данной детали есть аналоги с номерами: 270042, 033006, 7420734773, 1076697, 20734773. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шайба амортизатора Вольво 2.70042 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шайба амортизатора Volvo, 2.70042 DT SPARE PARTS с артикулом 270042 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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