Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 63,4 Наружный диаметр [мм] 94,4 Высота [мм] 24,3

Запчасть шайба амортизатора Вольво 2.70042 представлена по производителю DT с артикулом 270042. У данной детали есть аналоги с номерами: 270042, 033006, 7420734773, 1076697, 20734773. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шайба амортизатора Вольво 2.70042 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.