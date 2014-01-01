|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|270042
|Наименование
|Шайба амортизатора Volvo, 2.70042
|для оригинального номера
|20734773
|Вес [г]
|39
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|63,4
|Наружный диаметр [мм]
|94,4
|Высота [мм]
|24,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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