|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|270019
|Наименование
|Амортизатор кабины Вольво ФШ12 16 363 415 14*45 O/O задний
|Вес [г]
|2145
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр 1 [мм]
|50,8
|диаметр 2 (мм)
|41,3
|Ø отверстия [мм]
|14
|мин. длина [мм]
|360
|макс. длина [мм]
|412
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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