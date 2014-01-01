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Амортизатор кабины Вольво ФШ12 16 363 415 14*45 O/O задний артикул 270019 DT SPARE PARTS в Алматы

270019 DT SPARE PARTS Амортизатор кабины Вольво ФШ12 16 363 415 14*45 O/O задний
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 270019
Наименование Амортизатор кабины Вольво ФШ12 16 363 415 14*45 O/O задний
Вес [г] 2145
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр 1 [мм] 50,8
диаметр 2 (мм) 41,3
Ø отверстия [мм] 14
мин. длина [мм] 360
макс. длина [мм] 412
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор кабины Вольво ФШ12 16 363 415 14*45 O/O задний DT SPARE PARTS с артикулом 270019 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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