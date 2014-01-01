Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 148 Внутренний диаметр 2 (мм) 148 Наружный диаметр [мм] 385,5 Ø отверстия [мм] 25,3 Высота [мм] 157 Количество отверстий 10

Запчасть ступица в сборе борт. представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65275. У данной детали есть аналоги с номерами: 030605, 031036, 033011, 0330111, 0332036, 0689733, 080416. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица в сборе борт., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.