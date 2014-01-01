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Ступица в сборе борт. артикул 265275 DT SPARE PARTS в Алматы

265275 DT SPARE PARTS Ступица в сборе борт.
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265275
Наименование Ступица в сборе борт.
Вес [г] 31566
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с колесным подшипником
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 1(мм) 148
Внутренний диаметр 2 (мм) 148
Наружный диаметр [мм] 385,5
Ø отверстия [мм] 25,3
Высота [мм] 157
Количество отверстий 10
Запчасть ступица в сборе борт. представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65275. У данной детали есть аналоги с номерами: 030605, 031036, 033011, 0330111, 0332036, 0689733, 080416. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица в сборе борт., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ступица в сборе борт. DT SPARE PARTS с артикулом 265275 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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