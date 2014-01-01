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Ступица колеса без подшипников артикул 265272 DT SPARE PARTS в Алматы

265272 DT SPARE PARTS Ступица колеса без подшипников
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265272
Наименование Ступица колеса без подшипников
Вес [г] 26440
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесного подшипника
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 1(мм) 110
Внутренний диаметр 2 (мм) 110
Наружный диаметр [мм] 383,5
Ø отверстия [мм] 27,2
Высота [мм] 160
Количество отверстий 10
Запчасть ступица колеса без подшипников представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65272. У данной детали есть аналоги с номерами: 265249, 3099341, 85105692, 85111792. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица колеса без подшипников, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ступица колеса без подшипников DT SPARE PARTS с артикулом 265272 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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