Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 110 Внутренний диаметр 2 (мм) 110 Наружный диаметр [мм] 383,5 Ø отверстия [мм] 27,2 Высота [мм] 160 Количество отверстий 10

Запчасть ступица колеса без подшипников представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65272. У данной детали есть аналоги с номерами: 265249, 3099341, 85105692, 85111792. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица колеса без подшипников, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.