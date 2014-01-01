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Ступица задняя для грузовика Вольво FH12/FH13 дисковые тормоза/Без подшипника артикул 265271 DT SPARE PARTS в Алматы

265271 DT SPARE PARTS Ступица задняя для грузовика Вольво FH12/FH13 дисковые тормоза/Без подшипника
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265271
Наименование Ступица задняя для грузовика Вольво FH12/FH13 дисковые тормоза/Без подшипника
Вес [г] 33040
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесного подшипника
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 1(мм) 148
Внутренний диаметр 2 (мм) 148
Наружный диаметр [мм] 383,4
Ø отверстия [мм] 27,2
Ø фаски [мм] 335
Высота [мм] 270
Количество отверстий 10
Запчасть ступица задняя для грузовика Вольво ФШ 12/ФШ 13 дисковые тормоза/Без подшипника представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65271. У данной детали есть аналоги с номерами: 033016, 20476383, 20516966, 265228, 3988833, 3988834, 713777. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица задняя для грузовика Вольво ФШ 12/ФШ 13 дисковые тормоза/Без подшипника, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ступица задняя для грузовика Вольво FH12/FH13 дисковые тормоза/Без подшипника DT SPARE PARTS с артикулом 265271 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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