Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 148 Внутренний диаметр 2 (мм) 148 Наружный диаметр [мм] 383,4 Ø отверстия [мм] 27,2 Ø фаски [мм] 335 Высота [мм] 270 Количество отверстий 10

Запчасть ступица задняя для грузовика Вольво ФШ 12/ФШ 13 дисковые тормоза/Без подшипника представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65271. У данной детали есть аналоги с номерами: 033016, 20476383, 20516966, 265228, 3988833, 3988834, 713777. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица задняя для грузовика Вольво ФШ 12/ФШ 13 дисковые тормоза/Без подшипника, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.