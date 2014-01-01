Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 148 Внутренний диаметр 2 (мм) 148 Наружный диаметр [мм] 385,5 Ø отверстия [мм] 27,2 Высота [мм] 157 Количество отверстий 10

Запчасть ступица задняя в сборе с подш. Вольво FM/FH-9/12 представлена по производителю DT с артикулом 2.65245. У данной детали есть аналоги с номерами: 265245, BK6107164, 265224, 85104301, 20517164, 1078053. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица задняя в сборе с подш. Вольво FM/FH-9/12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.