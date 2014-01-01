|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|265245
|Наименование
|Ступица задняя в сборе с подш. Volvo FM/FH-9/12
|Вес [г]
|32280
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с колесным подшипником
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр 1(мм)
|148
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|148
|Наружный диаметр [мм]
|385,5
|Ø отверстия [мм]
|27,2
|Высота [мм]
|157
|Количество отверстий
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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