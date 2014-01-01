Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 125 Внутренний диаметр 2 (мм) 125 Наружный диаметр [мм] 383 Ø отверстия [мм] 27,2 Ø фаски [мм] 335 Высота [мм] 165,5 Количество отверстий 10

Запчасть ступица колеса Вольво перед. (в сб. с подш.)@ представлена по производителю DT с артикулом 2.65244. У данной детали есть аналоги с номерами: 265227, 3092719, 3988831, 85101818, 85105693, 85111794, 85114471. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица колеса Вольво перед. (в сб. с подш.)@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.