|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|265244
|Наименование
|Ступица колеса Volvo перед. (в сб. с подш.)@
|Вес [г]
|34040
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с колесным подшипником
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр 1(мм)
|125
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|125
|Наружный диаметр [мм]
|383
|Ø отверстия [мм]
|27,2
|Ø фаски [мм]
|335
|Высота [мм]
|165,5
|Количество отверстий
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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