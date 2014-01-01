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Ступица колеса Volvo перед. (в сб. с подш.)@ артикул 265244 DT SPARE PARTS в Алматы

265244 DT SPARE PARTS Ступица колеса Volvo перед. (в сб. с подш.)@
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265244
Наименование Ступица колеса Volvo перед. (в сб. с подш.)@
Вес [г] 34040
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с колесным подшипником
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 1(мм) 125
Внутренний диаметр 2 (мм) 125
Наружный диаметр [мм] 383
Ø отверстия [мм] 27,2
Ø фаски [мм] 335
Высота [мм] 165,5
Количество отверстий 10
Запчасть ступица колеса Вольво перед. (в сб. с подш.)@ представлена по производителю DT с артикулом 2.65244. У данной детали есть аналоги с номерами: 265227, 3092719, 3988831, 85101818, 85105693, 85111794, 85114471. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица колеса Вольво перед. (в сб. с подш.)@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ступица колеса Volvo перед. (в сб. с подш.)@ DT SPARE PARTS с артикулом 265244 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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