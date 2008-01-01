Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с колесным подшипником Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 125 Внутренний диаметр 2 (мм) 125 Наружный диаметр [мм] 383 Ø отверстия [мм] 25 Высота [мм] 165,5 Количество отверстий 10

Ступица передняя Вольво FH (2008>) D=68 в сборе с подшипниками (под шпильки 20515514)

Представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65243

У данной детали есть аналоги с номерами: 265226, 654012, 7420535202, 7421024206, 7485114470, 85107750, 85114470