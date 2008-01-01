|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|265243
|Наименование
|Ступица передняя Вольво FH (2008>) D=68 в сборе с подшипниками
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне
|Вес [г]
|34140
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с колесным подшипником
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр 1(мм)
|125
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|125
|Наружный диаметр [мм]
|383
|Ø отверстия [мм]
|25
|Высота [мм]
|165,5
|Количество отверстий
|10
Ступица передняя Вольво FH (2008>) D=68 в сборе с подшипниками (под шпильки 20515514)
Представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65243
У данной детали есть аналоги с номерами: 265226, 654012, 7420535202, 7421024206, 7485114470, 85107750, 85114470
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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