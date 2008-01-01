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Ступица передняя Вольво FH (2008>) D=68 в сборе с подшипниками артикул 265243 DT SPARE PARTS в Алматы

265243 DT SPARE PARTS Ступица передняя Вольво FH (2008>) D=68 в сборе с подшипниками
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265243
Наименование Ступица передняя Вольво FH (2008>) D=68 в сборе с подшипниками
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Вес [г] 34140
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с колесным подшипником
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 1(мм) 125
Внутренний диаметр 2 (мм) 125
Наружный диаметр [мм] 383
Ø отверстия [мм] 25
Высота [мм] 165,5
Количество отверстий 10

Ступица передняя Вольво FH (2008>) D=68 в сборе с подшипниками (под шпильки 20515514)

Представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65243

У данной детали есть аналоги с номерами: 265226, 654012, 7420535202, 7421024206, 7485114470, 85107750, 85114470

Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ступица передняя Вольво FH (2008>) D=68 в сборе с подшипниками DT SPARE PARTS с артикулом 265243 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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