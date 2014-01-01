|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|265240
|Наименование
|Ступица передняя FH12 (93-05), FH16 (93-03), FM9 (01-05), FM10, FM12 (98-05), NH12, FL 6/7, FM7, F 1
|Вес [г]
|33960
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с колесным подшипником
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр 1(мм)
|112,7
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|130
|Наружный диаметр [мм]
|383
|Ø отверстия [мм]
|27,2
|Высота [мм]
|185
|Количество отверстий
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Ступица передняя FH12 (93-05), FH16 (93-03), FM9 (01-05), FM10, FM12 (98-05), NH12, FL 6/7, FM7, F 1 DT SPARE PARTS с артикулом 265240 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита