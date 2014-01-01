Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 112,7 Внутренний диаметр 2 (мм) 130 Наружный диаметр [мм] 383 Ø отверстия [мм] 27,2 Высота [мм] 185 Количество отверстий 10

Запчасть ступица передняя ФШ 12 (93-05) ФШ 16 (93-03) ФМ 9 (01-05) FM 10 ФМ 12 (98-05) NH12 FL 6/7 FM 7 F 1 представлена по производителю DT с артикулом 2.65240. У данной детали есть аналоги с номерами: 265240, 1626994S1, BK6100602, BK6100612, 265221, 031276, 3078006. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица передняя ФШ 12 (93-05) ФШ 16 (93-03) ФМ 9 (01-05) FM 10 ФМ 12 (98-05) NH12 FL 6/7 FM 7 F 1 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.