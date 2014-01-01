Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 265237 Наименование Ступица задняя F10 / F12 / FL6 / FL7 / FL10 / FH12 / FH16 H=210mm в комплекте с подшипниками

Запчасть ступица задняя F 10 Ф 12 ФЛ 6 ФЛ 7 FL10/ФШ 12 ФШ 16 H=210mm в комплекте с подшипниками представлена по производителю DT с артикулом 2.65237. У данной детали есть аналоги с номерами: 265237 Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица задняя F 10 Ф 12 ФЛ 6 ФЛ 7 FL10/ФШ 12 ФШ 16 H=210mm в комплекте с подшипниками на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.