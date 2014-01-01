Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 110 Внутренний диаметр 2 (мм) 110 Наружный диаметр [мм] 383,5 Ø отверстия [мм] 25 Высота [мм] 160 Количество отверстий 10

Запчасть ступица передняя для грузовика Вольво/Рено TRUCK представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65231. У данной детали есть аналоги с номерами: 21022433, 265232, 654014, 7421022433, 85107749, 85111789, 931433. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица передняя для грузовика Вольво/Рено TRUCK, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.