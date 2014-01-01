Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 125 Внутренний диаметр 2 (мм) 125 Наружный диаметр [мм] 383 Ø отверстия [мм] 25 Высота [мм] 165,5 Количество отверстий 10

Запчасть ступица колеса представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65226. У данной детали есть аналоги с номерами: 265243, 654012, 7420535202, 7421024206, 7485114470, 85107750, 85114470. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица колеса, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.