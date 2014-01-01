Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 148 Внутренний диаметр 2 (мм) 148 Наружный диаметр [мм] 384 Ø отверстия [мм] 27,2 Высота [мм] 172,5 Количество отверстий 10

Запчасть ступица колеса без подшипника задний мост Вольво ФШ 12 ФШ 16 (G2 3 4) FM9(G1 2)/FM 10 (G1) ФМ 12 (G1 2 3) представлена по производителю DT с артикулом 2.65223. У данной детали есть аналоги с номерами: 265223, BK6101608, 265241, 031060, 0310601, 0310602, 20517952. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица колеса без подшипника задний мост Вольво ФШ 12 ФШ 16 (G2 3 4) FM9(G1 2)/FM 10 (G1) ФМ 12 (G1 2 3) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.