|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|265223
|Наименование
|Ступица колеса без подшипника,задний мост VOLVO FH12/FH16 (G2/3/4)/FM9(G1/2)/FM10 (G1)/FM12 (G1/2/3)
|Вес [г]
|22840
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без колесного подшипника
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр 1(мм)
|148
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|148
|Наружный диаметр [мм]
|384
|Ø отверстия [мм]
|27,2
|Высота [мм]
|172,5
|Количество отверстий
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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