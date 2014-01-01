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Шпилька колеса артикул 265190 DT SPARE PARTS в Алматы

265190 DT SPARE PARTS Шпилька колеса
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265190
Наименование Шпилька колеса
Вес [г] 417
Гарантия 2 года гарантии
Длина резьбы [мм] 40
Длина болта под головкой [мм] 94
Ø головки болта [мм] 41,5
Размер резьбы 7/8" x 14 UNF
Качество / класс 10.9

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шпилька колеса DT SPARE PARTS с артикулом 265190 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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