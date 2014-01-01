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Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. артикул 265179 DT SPARE PARTS в Алматы

265179 DT SPARE PARTS Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр.
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265179
Наименование Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр.
Сторона установки Задний мост, передний мост
Вес [г] 217
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 132
Высота [мм] 12

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр. DT SPARE PARTS с артикулом 265179 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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