|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|265179
|Наименование
|Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр.
|Сторона установки
|Задний мост, передний мост
|Вес [г]
|217
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|132
|Высота [мм]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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