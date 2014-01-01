Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 154 Толщина [мм] 2 Высота [мм] 15,8

Запчасть кольцо АБС Вольво Рено 2.65176 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.65176. У данной детали есть аналоги с номерами: 265176, 1075889, 7401075889. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо АБС Вольво Рено 2.65176 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.