|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|265176
|Наименование
|Кольцо ABS Volvo/ RVI 2.65176, DT
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [г]
|85
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|154
|Толщина [мм]
|2
|Высота [мм]
|15,8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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