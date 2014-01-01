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Шайба стопорная ступичной гайки для грузовика Вольво FH/FM задней ступицы 87x135x32.5 артикул 265174 DT SPARE PARTS в Алматы

265174 DT SPARE PARTS Шайба стопорная ступичной гайки для грузовика Вольво FH/FM задней ступицы 87x135x32.5
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265174
Наименование Шайба стопорная ступичной гайки для грузовика Вольво FH/FM задней ступицы 87x135x32.5
Вес [г] 179
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 87
Наружный диаметр [мм] 132
Ширина зева гаечного ключа 105,5
Высота [мм] 32,5
Запчасть шайба стопорная ступичной гайки для грузовика Вольво FH/FM задней ступицы 87x135x32.5 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65174. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шайба стопорная ступичной гайки для грузовика Вольво FH/FM задней ступицы 87x135x32.5, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шайба стопорная ступичной гайки для грузовика Вольво FH/FM задней ступицы 87x135x32.5 DT SPARE PARTS с артикулом 265174 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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