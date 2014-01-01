Внутренний диаметр 87 Наружный диаметр [мм] 132 Ширина зева гаечного ключа 105,5 Высота [мм] 32,5

Запчасть шайба стопорная ступичной гайки для грузовика Вольво FH/FM задней ступицы 87x135x32.5 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65174. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шайба стопорная ступичной гайки для грузовика Вольво FH/FM задней ступицы 87x135x32.5, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.