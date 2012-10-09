|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|265170
|Наименование
|Кольцо противоизносное ступицы FH/FM 9/10/12/16 кольцо беговое
|Вес [г]
|192
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|100
|Наружный диаметр [мм]
|110
|Высота [мм]
|15,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Кольцо противоизносное ступицы FH/FM 9/10/12/16 кольцо беговое DT SPARE PARTS с артикулом 265170 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита