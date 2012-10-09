Внутренний диаметр 100 Наружный диаметр [мм] 110 Высота [мм] 15,5

Запчасть кольцо противоизносное ступицы FH/FM 9/10/12/16 кольцо беговое представлена по производителю DT с артикулом 2.65170. У данной детали есть аналоги с номерами: 265170, 225280, 1584446. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо противоизносное ступицы FH/FM 9/10/12/16 кольцо беговое на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.