Внутренний диаметр 124,5 Наружный диаметр [мм] 183 Высота [мм] 37

Запчасть кольцо ступицы задней Вольво ФШ 12 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.65169. У данной детали есть аналоги с номерами: 030359, 3986586, VOV398658. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо ступицы задней Вольво ФШ 12, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.