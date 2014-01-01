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Кольцо ABS Volvo FH/FM/RVI Magnum DXI 2.65149 артикул 265149 DT SPARE PARTS в Алматы

265149 DT SPARE PARTS Кольцо ABS Volvo FH/FM/RVI Magnum DXI 2.65149
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265149
Наименование Кольцо ABS Volvo FH/FM/RVI Magnum DXI 2.65149
Сторона установки Задний мост
Вес [г] 234
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 140
Наружный диаметр [мм] 164
Высота [мм] 7
Запчасть кольцо АБС Вольво FH/FM/Рено Магнум DXI 2.65149 представлена по производителю DT с артикулом 265149. У данной детали есть аналоги с номерами: 265149, 030351, 1077558, 20424109, 50245, 7420424109, ZX130368. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо АБС Вольво FH/FM/Рено Магнум DXI 2.65149 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо ABS Volvo FH/FM/RVI Magnum DXI 2.65149 DT SPARE PARTS с артикулом 265149 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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