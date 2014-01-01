Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 140 Наружный диаметр [мм] 164 Высота [мм] 7

Запчасть кольцо АБС Вольво FH/FM/Рено Магнум DXI 2.65149 представлена по производителю DT с артикулом 265149. У данной детали есть аналоги с номерами: 265149, 030351, 1077558, 20424109, 50245, 7420424109, ZX130368. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо АБС Вольво FH/FM/Рено Магнум DXI 2.65149 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.