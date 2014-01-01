Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 166 Высота [мм] 16,5

Запчасть кольцо АБС 2.65148 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.65148. У данной детали есть аналоги с номерами: 265148, 21228432, 030352, 7421228432, 1076760, ZX130369, 7401076760. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо АБС 2.65148 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.