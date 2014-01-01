Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 57,2 Наружный диаметр [мм] 112,7 Высота [мм] 30,2

Запчасть подшипник конический роликовый ступицы колеса Вольво (20428192) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.65135. У данной детали есть аналоги с номерами: HDB254, 265135, 030353, 8151820, 030608, 11598, 296203. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник конический роликовый ступицы колеса Вольво (20428192) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.