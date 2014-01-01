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Подшипник конический роликовый ступицы колеса Volvo (20428192) DT артикул 265135 DT SPARE PARTS в Алматы

265135 DT SPARE PARTS Подшипник конический роликовый ступицы колеса Volvo (20428192) DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 265135
Наименование Подшипник конический роликовый ступицы колеса Volvo (20428192) DT
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Вес [г] 1368
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 57,2
Наружный диаметр [мм] 112,7
Высота [мм] 30,2
Запчасть подшипник конический роликовый ступицы колеса Вольво (20428192) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.65135. У данной детали есть аналоги с номерами: HDB254, 265135, 030353, 8151820, 030608, 11598, 296203. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник конический роликовый ступицы колеса Вольво (20428192) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник конический роликовый ступицы колеса Volvo (20428192) DT DT SPARE PARTS с артикулом 265135 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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